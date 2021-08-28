Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman yapılacak 2021? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin olarak "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.” dedi. YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversite kayıtları başlayacak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM yerleştirme sonuçlarıyla öğrenci alan üniversiteler olduğu gibi özel yetenek sınavıyla da öğrenci kabul eden fakülteler de söz konusu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden biri de Güzel Sanatlar Fakülteleridir.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı tarihleri şu şekilde: Özel yetenek sınavları 1-2-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Anadolu Üniversitesi grafik sanatlar bölümü alan sınavı ne zaman?

Grafik sanatlar bölümü alan sınavı 1 Eylül Çarşamba günü saat 09?00’da yapılacak. Seramik bölümü alan sınavı ise aynı gün sat 12:00’da yapılacak.

Anadolu Üniversitesi resim bölümü alan sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi resim bölümü alan sınavı 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 09:00’da yapılırken, heykel bölümü alan sınavı ise saat 12:00’da yapılacak.