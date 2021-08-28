  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
E-scooter’da yeni dönem! Artık binemeyecekler
Japonya'dan Kabil'deki saldırıya kınama
ABD'li isim Bakan Muş'la görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray açıklaması
Eğitim Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?
Eğitim

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman 2021? Güzel Sanatlar Fakültesinde okumak isteyenlerin bu aralar en çok ettiği sorulardan biri ‘Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?’ Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınav ne zaman yapılacak? sorusuna Anadolu Üniversitesinden cevap geldi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınav tarihlerini açıkladı. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 09:05:00 - 2021-08-28 09:07:41
Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman yapılacak 2021? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin olarak "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.”  dedi. YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversite kayıtları başlayacak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM yerleştirme sonuçlarıyla öğrenci alan üniversiteler olduğu gibi özel yetenek sınavıyla da öğrenci kabul eden fakülteler de söz konusu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden biri de Güzel Sanatlar Fakülteleridir. 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı tarihleri şu şekilde: Özel yetenek sınavları 1-2-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 

Anadolu Üniversitesi grafik sanatlar bölümü alan sınavı ne zaman?

Grafik sanatlar bölümü alan sınavı 1 Eylül Çarşamba günü saat 09?00’da yapılacak. Seramik bölümü alan sınavı ise aynı gün sat 12:00’da yapılacak.

Anadolu Üniversitesi resim bölümü alan sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi resim bölümü alan sınavı 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 09:00’da yapılırken, heykel bölümü alan sınavı ise saat 12:00’da yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay