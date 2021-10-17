Geçtiğimiz senelerde İstanbul’da ıspanak yiyen pek çok kişi zehirlenmişti. Ispanakların arasına karışan farklı bir otun zehirlenmelere yol açtığı ifade edilmişti. Benzer bir haber bu kez Giresun’dan geldi. Giresun’da akşam yemeğinde ıspanak yiyen altı kişi zehirlendi. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen 6 kişi taburcu edildi. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" denildi.

Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otu zehirli mi yemek tehlikeli mi?

Güzel avrat otu; patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

Bitki 1.5 metre, uzun oval yaprakları ise 18 cm uzunluğa kadar erişebilir. Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil-soluk mor ve az kokuludur. Meyveleri olgunlaştıkça yeşilden parlak siyaha uzanan ve yaklaşık olarak 1 cm uzunluktaki yemişlerdir. Bu yemişler tatlıdır ve zehirli alkoloidler içermelerine rağmen taşıdıkları tohumlarla yayılmayı da sağlayan hayvanlar tarafından iştahlıca tüketilir.