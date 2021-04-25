Güvenlik korucusu alımı ne zaman? Güvenlik korucusu alımları başladı mı?

Şırnak Valiliği makamınca mevcut emniyet/asayiş durumları ve teröristle mücadele faaliyetleri dikkate alınarak muhtemel terörist eylemleri engellemek, ekonomik ve kritik öneme haiz tesislerin güvenliğini sağlamak ve çeşitli nedenlerle azalan güvenlik Korucusu sayılarını takviye etmek maksadıyla Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı emrine 35 güvenlik korucusu alımı için ilan yayınlanmıştı. Güvenlik korucusu alımı için başvurular 15 Nsan’da sona ermişti. Bu ilanın sona ermesiyle birlikte yeni güvenlik korucusu alımlarının olup olmayacağı merak ediliyordu. Güvenlik korucusu alımlarına ilişkin müjde AK Parti’den geldi.

Güvenlik korucusu alımı ne zaman?

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 2021 yılı içinde 4 bin 500 güvenlik korucusu alımılarının gerçekleştirileceğini söyledi. Muhammed Fatih Toprak, güvenlik korucu alımlarına ilişkin, “Güvenlik korucularımızla ilgili Hükûmetlerimiz döneminde birçok çalışma yapıldı. Bunlardan bazılarını sizlere arz etmek isterim. 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla 55.591 güvenlik korucumuz şu anda görev yapmaktadır, bu sayı yakın tarihte 60 bine kadar ulaşacaktır. Güvenlik korucularımızın primleri tamamen devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 2017 tarihi itibarıyla sigortalı sayılmışlardır.” dedi.

Güvenlik korucusu olma şartları neler?

Kimler güvenlik korucusu olur?

Türkçe okur-yazar olmak,

Askerliğini yapmış olmak,

22 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak,

İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak,

Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak,

Görevini yapmasına engel olacak vücut ve akıl sağlığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.