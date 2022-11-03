Güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi

Marmara Belediyeler Birliği’nden Eğitmen Durmuş Genç’in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde uzun yollarda görev yapan personele ‘güvenli sürüş teknikleriyle birlikte savurganlığa düşmeden nasıl maksimum fayda sağlanacağı’ konuları anlatıldı.

Limitler iyi bilinmeli

Genç, güvenli sürüş kavramının ‘sürücünün otomobil üzerindeki kabiliyeti değil’ de bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu vurguladı. Genç, sürücünün kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilmesi; araçta sürüş hakimiyeti sağlayabilmesi ve değişken koşullara sahip trafik ortamında defansif sürüş teknikleri uygulayabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Genç, defansif sürüşün ‘araç kullanmayı bilen ya da araç kullanmayı yeni öğrenenlere verilecek’ eğitim olduğuna işaret etti. Bu eğitimle öğrenilen basit bilgi ve teknikler sayesinde birçok kaza ya da riskin atlatılacağına dikkat çekildi.

Fayda ölçümü yapıldı

Katılımcılara manevra hareketleri, geri park etme, direksiyon hakimiyeti, ABS-ESP frenleme teknikleri ile belirli arızalarla başa çıkabilme yollarının yanında ekonomik sürüş tekniklerine uyulduğu takdirde aracın yakıt tüketiminin, bakım masraflarının (Ön takım ve fren sistemi gibi servis giderleri), fren, debriyaj balata ve lastik aşınmasının, türbin arızalarının azalacağı, kasko bedeli hasarsızlık indirim bedelinin düşeceği aktarıldı. Ayrıca eğitimin başında ve sonunda yapılan testlerle, eğitimin katılımcılara olan faydası ölçüldü.