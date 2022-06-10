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Spor Güven Yalçın'ın nazı usandırdı da usandırdı!
Spor

Güven Yalçın'ın nazı usandırdı da usandırdı!

Beşiktaş, 1.8 milyon euro maaş ve artı olarak imza parası isteyen Güven Yalçın'a maksimum 1.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Genç futbolcunun cevabı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:00:00 -
Güven Yalçın'ın nazı usandırdı da usandırdı!

Beşiktaş, 1.8 milyon euro maaş ve artı olarak imza parası isteyen Güven Yalçın'a maksimum 1.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Genç futbolcunun cevabı bekleniyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi bu ay sona erecek olan Güven Yalçın'ın siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, bu ay kontratı bitecek olan Güven Yalçın'a son teklifini yaptı. Beşiktaş, sözleşmesi bu ay sonunda biten Güven Yalçın'la hala anlaşamazken futbolcuya son fiyat verildi ve beklemeye geçti.

 

"Yıllık 1.5 milyon eurodan fazla veremeyiz"
Futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri yürüten genel menajer Ceyhun Kazancı görüşme masasında, yıllık 1.8 milyon euro ve imza parası talebine karşılık yıllık 1.5 milyon eurodan fazla veremeyeceklerini beyan etti.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 33 resmi maçta sahaya çıkan Güven, 6 gol 3 asist ile mücadele etti.

 

 

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