Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda Türkiye'nin COP31 organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok COP zirvesine katıldığını belirten Guterres, Türkiye'nin organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendiğini ifade etti.

"SIFIR ATIK SON DERECE ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Guterres, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek bunun son derece önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

İSRAİL'E GAZZE VE BATI ŞERİA TEPKİSİ

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Guterres, İsrail'in barış planının önüne çok sayıda engel çıkardığını ve bölgeye etkili insani yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi.

Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet bulunduğunu belirten Guterres, bunun nihai hedefin ilhak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.