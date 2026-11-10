  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit emanetine ve lidere sadakatin tablosu: Erdoğan’dan 93 yaşındaki çınara teşekkür İran’ın misilleme tehdidi ABD’ye geri adım attırdı: Tanker uçakları gece yarısı tahliye edildi Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj ABD İran'dan korktu, uçaklarını taşıdı! İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı 10 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 10 Kasım 1983: Osman Yüksel Serdengeçti'nin vefatı (Şâir, Eski Milletvekili) Akın Gürlek el yükseltti: Fon soruşturmasında çember genişliyor!
Aktüel Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü
Aktüel

Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Guterres’ten Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 etkinliğine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin organizasyon kalitesinden etkilendiğini belirterek Sıfır Atık Projesi’ne destek verdi. Guterres ayrıca, Gazze’de barışın önüne engeller çıkaran ve insani yardımları kısıtlayan İsrail’e sert tepki gösterirken, Batı Şeria’daki işgalin nihai hedefinin ilhak olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda Türkiye'nin COP31 organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok COP zirvesine katıldığını belirten Guterres, Türkiye'nin organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendiğini ifade etti.

 

"SIFIR ATIK SON DERECE ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Guterres, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek bunun son derece önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

 

İSRAİL'E GAZZE VE BATI ŞERİA TEPKİSİ

Gazze'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Guterres, İsrail'in barış planının önüne çok sayıda engel çıkardığını ve bölgeye etkili insani yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi.

Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet bulunduğunu belirten Guterres, bunun nihai hedefin ilhak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23