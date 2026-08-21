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Dünya Guterres’ten Rusya’nın Ukrayna saldırılarına sert tepki
Dünya

Guterres’ten Rusya’nın Ukrayna saldırılarına sert tepki

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Guterres’ten Rusya’nın Ukrayna saldırılarına sert tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev başta olmak üzere Ukrayna’daki şehirleri hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınayarak derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev ile diğer şehir merkezlerine düzenlediği hava saldırılarının hemen durdurulmasını istedi.

Guterres’in açıklamasını, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aktardı.

Dujarric, başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine dron ve füzelerle yapılan hava saldırılarına ilişkin, "Bu, yerleşim yerlerine yönelik tırmanan saldırıların endişe verici seyrinin bir başka trajik örneğidir." dedi.

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin bugün başkent Kiev'e ve Ukrayna'daki diğer şehir merkezlerine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullanan Dujarric, bu saldırıların onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, sivillere ve sivil altyapıya büyük zarar verdiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter'in, Rusya Federasyonu toprakları da dahil bu çatışmanın tırmanmaya devam etmesinden derin endişe duyduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Söz konusu saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini dile getiren Dujarric, Guterres'in "derhal ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabah yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etmişti.

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