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Aktüel Guterres, Hindistan'a hızla temiz güneş enerjisine dönme çağrısı yaptı
Aktüel

Guterres, Hindistan'a hızla temiz güneş enerjisine dönme çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:33:15 -
Guterres, Hindistan'a hızla temiz güneş enerjisine dönme çağrısı yaptı

YENİ DELHİ (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'a fosil yakıt sübvansiyonlarına son vermesi ve temiz güneş enerjisine yatırım yapması çağrısında bulundu.

Guterres, merkezi Yeni Delhi'de bulunan Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü tarafından organize edilen online konferansta konuştu.

Hindistan'ın bir dönüm noktasında bulunduğunu ve 2020 sonrası yeni kömür projesine izin vermeyerek fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümü hızlandırması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, Hindistan'ı toplam tüketiminde yenilebilir enerji oranını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 17'den 24'e çıkardığı için tebrik ederek "Kovid-19 salgını, çok sayıda insanı yoksulluğa sürükleme tehdidi taşırken, böyle bir iş alanı kaçırılmayacak bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres ayrıca Hindistan'da 2022'de kömürün yüzde 50'sinin, 2025'e kadar da yüzde 85'inin rekabet dışı kalacağını öngördü.

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kömür üreticisi Hindistan'da 2019-2020 yıllarında 729 milyon ton kömür çıkarıldı.

Hindistan'ın birçok kenti yoğun hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Yeni Delhi, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 500 milyar vata çıkarmayı planlıyor. Ülkede şu anda yenilenebilir enerji kapasitesi 37 milyar vat.

Bugün Hindistan'da hala yaklaşık 64 milyon kişinin elektriğe erişimi bulunmuyor.



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