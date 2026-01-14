  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol Satılmış köşeler! Mustafa Balbay köşesini İmamoğlu’na mı sattı? Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor Akit yazdı YÖK harekete geçti! Cuma saati ders olmayacak Bu da ABD’nin ABB tipi su arızası! El Paso’da, Ankara gibi su krizi patlak verdi! Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticilerinden Mirhan Aygün Irak’ta yakalandı Balbay çarpıttı! İBB borç içinde yüzüyor “Benim girmediğim seçim gayrimeşrudur” diyen Ekrem’e cevap: Gayrimeşru olan sensin
Gündem Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’
Gündem

Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne görevlendirilen Gürsel Tekin, isim vermeden yolsuzuktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Tekin’in "Jetle gelenler jetle gider" sözleri, İmamoğlu’nun yakın ekibinin özel jette karıştığı iddia edilen uyuşturucu ve kumar skandalının ardından gelmesiyle siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP içerisinde uzun yıllar görev yapan ve İstanbul siyasetinin merkezindeki isimlerden biri olan Gürsel Tekin, il yönetimine atanmasının ardından yaptığı açıklamayla parti içi liyakat ve yaşam tarzı tartışmalarını ateşledi. Tekin, partinin tabandan gelerek yükselenlerin omuzlarında yükseldiğini savunurken, son dönemde "özel jet" iddialarıyla sarsılan İBB kanadına yönelik net bir mesaj verdi. "Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor" diyen Tekin, şatafatlı ve hızlı yükselişlerin kalıcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu tartışmaların merkezinde,  yolsuzuktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun "A takımı" ve yakın çalışma arkadaşlarına yönelik yürütülen bir uyuşturucu ve kumar soruşturması yer alıyor. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre, İmamoğlu’nun gizli kasaları olarak anılan isimlerin, özel bir jette uyuşturucu partileri düzenlediği ve Kıbrıs’a yüksek meblağlı kumar turlarına çıktığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca, şarkıcı Emel Müftüoğlu aracılığıyla jete davet edildiklerini ve uçağın içerisinde "arka odaya gidip gelen genç kızlar" ile uyuşturucu şüphelerini dile getirdi. jetteki gizli odalarda yaşananları ve uyuşturucu trafiğini itiraf ederken, çekilen fotoğraflar skandalı tescilledi.

Partinin emektar ismi Gürsel Tekin ise yaşanan bu kirli tabloya sessiz kalmayarak, İmamoğlu’nun jet hızıyla gelen yükselişine ve özel jetlerdeki yaşam tarzına en sert tepkiyi gösteren isim oldu.

İŞTE GÜRSEL TEKİN'İN PAYLAŞIMI

Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin görüşlerini şu ifadelerle özetledi:

"Jetle gelenler jetle gider. Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor."

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı

Gürsel Tekin Ekrem'in 's.et' dediği Alevileri ziyaret etti
Gürsel Tekin Ekrem'in 's.et' dediği Alevileri ziyaret etti

Gündem

Gürsel Tekin Ekrem'in 's.et' dediği Alevileri ziyaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

konusan kürt elestidiği laz gürcü

düne kadar beraberdiler bugün ayrıldılar aleyhleri hakkında konusuyorlar ::==)

kim hakkımızı yediyse haram olsun

haksız yere kim hakkımızı yediyse haram olsun diyelim söyleyen baktık caycıydı zengin oldu diğeri neydi ne oldu neyse
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23