Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

CHP içerisinde uzun yıllar görev yapan ve İstanbul siyasetinin merkezindeki isimlerden biri olan Gürsel Tekin, il yönetimine atanmasının ardından yaptığı açıklamayla parti içi liyakat ve yaşam tarzı tartışmalarını ateşledi. Tekin, partinin tabandan gelerek yükselenlerin omuzlarında yükseldiğini savunurken, son dönemde "özel jet" iddialarıyla sarsılan İBB kanadına yönelik net bir mesaj verdi. "Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor" diyen Tekin, şatafatlı ve hızlı yükselişlerin kalıcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu tartışmaların merkezinde, yolsuzuktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun "A takımı" ve yakın çalışma arkadaşlarına yönelik yürütülen bir uyuşturucu ve kumar soruşturması yer alıyor. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre, İmamoğlu’nun gizli kasaları olarak anılan isimlerin, özel bir jette uyuşturucu partileri düzenlediği ve Kıbrıs’a yüksek meblağlı kumar turlarına çıktığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca, şarkıcı Emel Müftüoğlu aracılığıyla jete davet edildiklerini ve uçağın içerisinde "arka odaya gidip gelen genç kızlar" ile uyuşturucu şüphelerini dile getirdi. jetteki gizli odalarda yaşananları ve uyuşturucu trafiğini itiraf ederken, çekilen fotoğraflar skandalı tescilledi.

Partinin emektar ismi Gürsel Tekin ise yaşanan bu kirli tabloya sessiz kalmayarak, İmamoğlu’nun jet hızıyla gelen yükselişine ve özel jetlerdeki yaşam tarzına en sert tepkiyi gösteren isim oldu.

İŞTE GÜRSEL TEKİN'İN PAYLAŞIMI

Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin görüşlerini şu ifadelerle özetledi:

"Jetle gelenler jetle gider. Bu parti yürüyerek gelenlerle ayakta duruyor."