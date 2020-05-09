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Yerel

Gürpınar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

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Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:54:12 -
Gürpınar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, bir taraftan korona virüs ile mücadelesini sürdürürken bir taraftan da ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor


Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Bozyiğit ve Savacık mahallelerinin ulaşımını sağlayan yolda keskin virajları ortadan kaldırdı. Ayrıca Savacık Mahallesinin yıllardır biriken mahalle içi ulaşım sorununa kalıcı çözümler getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde bir sonraki bölgede çalışma başlatmayı hedefliyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Ekiplerimiz bir yandan korona virüs salgınına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor bir yandan da acil müdahale gerektiren yol bakım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Savacık ve Bozyiğit mahallelerimizin yıllardır süre gelen ulaşım sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bu süreçte canla başla çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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