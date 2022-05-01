İsmi Ye olarak açıklanan kurbanını yorgana saran adam, kız arkadaşının cesedini bir tekerlekli arabanın üzerine koyarak sürükledi. Görüntülerin yayılmasından sonra Wu cinayetten tutuklandı.

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı!

Korkunç olay, Hong Kong'un kuzeybatısındaki Yeni Bölgeler'deki bir uydu kasabası olan Tin Shui Wai'de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç bir adamın tekerlekli bir arabanın üzerine yorgana sarılı duran bir yükü taşıdığı görüldü. Durumdan şüphelenen polis ekipleri 25 yaşında olduğu tahmin edilen şahsı gözaltına aldı.

İsmi Wu olarak belirtilen şahıs polis ekiplerinin olay yerine gelmesinden hemen önce solunmak için bir demir korkuluğa dayandı. Dinlenmek isteyen Wu’nun şüpheli hareketlerini takip eden görgü tanıkları genç adamı cep telefonu kamerasıyla da kayıt etti.