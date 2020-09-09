Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.750
|0,09
|BIST SINAİ
|1.583
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.597
|0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|629
|0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.228
|2,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.221
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.229
|3,66
|BIST METAL ANA
|2.677
|1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.147
|0,86
|BIST MADENCİLİK
|1.207
|-0,22
|BIST HİZMETLER
|1.018
|1,07
|BIST ELEKTRİK
|61
|0,62
|BIST ULAŞTIRMA
|1.284
|0,43
|BIST TURİZM
|191
|-1,45
|BIST TİCARET
|3.199
|1,27
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,21
|BIST SPOR
|1.329
|9,33
|BIST İNŞAAT
|1.275
|0,06
|BIST MALİ
|1.133
|0,24
|BIST BANKA
|1.105
|0,20
|BIST SİGORTA
|5.167
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|922
|0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|935
|0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.679
|1,16
|BIST BİLİŞİM
|604
|2,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|965
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)