Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.313
|2,11
|BIST ANKARA
|2.193
|0,13
|BIST ANTALYA
|2.077
|0,18
|BIST BALIKESİR
|1.836
|-0,29
|BIST BURSA
|3.532
|0,57
|BIST DENIZLI
|2.823
|0,28
|BIST ISTANBUL
|1.421
|0,36
|BIST IZMIR
|3.187
|-0,66
|BIST KAYSERI
|7.837
|0,73
|BIST KOCAELI
|3.168
|-0,09
|BIST KONYA
|3.213
|3,82
|BIST TEKIRDAĞ
|9.348
|3,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)