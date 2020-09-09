Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.733
|-0,18
|BIST ANKARA
|2.023
|1,00
|BIST ANTALYA
|1.336
|-2,09
|BIST BALIKESİR
|1.216
|0,72
|BIST BURSA
|2.640
|1,51
|BIST DENIZLI
|2.632
|-0,11
|BIST ISTANBUL
|1.177
|0,77
|BIST IZMIR
|2.442
|0,46
|BIST KAYSERI
|5.481
|0,09
|BIST KOCAELI
|2.385
|-0,08
|BIST KONYA
|1.714
|1,24
|BIST TEKIRDAĞ
|7.263
|0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)