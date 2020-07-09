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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:57:37 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 357.839 -0,74
BIST ANKARA 211.818 0,21
BIST ANTALYA 133.611 -2,10
BIST BALIKESİR 131.347 -1,23
BIST BURSA 251.085 -0,80
BIST DENIZLI 248.346 -0,19
BIST ISTANBUL 124.975 0,61
BIST IZMIR 250.661 0,15
BIST KAYSERI 562.341 -2,05
BIST KOCAELI 233.430 0,94
BIST KONYA 117.656 4,29
BIST TEKIRDAĞ 779.630 -0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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