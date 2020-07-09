Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|357.839
|-0,74
|BIST ANKARA
|211.818
|0,21
|BIST ANTALYA
|133.611
|-2,10
|BIST BALIKESİR
|131.347
|-1,23
|BIST BURSA
|251.085
|-0,80
|BIST DENIZLI
|248.346
|-0,19
|BIST ISTANBUL
|124.975
|0,61
|BIST IZMIR
|250.661
|0,15
|BIST KAYSERI
|562.341
|-2,05
|BIST KOCAELI
|233.430
|0,94
|BIST KONYA
|117.656
|4,29
|BIST TEKIRDAĞ
|779.630
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)