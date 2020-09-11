Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.824
|0,28
|BIST ANKARA
|2.017
|-0,18
|BIST ANTALYA
|1.367
|2,13
|BIST BALIKESİR
|1.242
|1,17
|BIST BURSA
|2.648
|0,50
|BIST DENIZLI
|2.597
|-0,72
|BIST ISTANBUL
|1.179
|0,34
|BIST IZMIR
|2.480
|0,14
|BIST KAYSERI
|5.466
|0,16
|BIST KOCAELI
|2.433
|0,50
|BIST KONYA
|1.763
|0,24
|BIST TEKIRDAĞ
|7.215
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)