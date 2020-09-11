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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:39:03 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.824 0,28
BIST ANKARA 2.017 -0,18
BIST ANTALYA 1.367 2,13
BIST BALIKESİR 1.242 1,17
BIST BURSA 2.648 0,50
BIST DENIZLI 2.597 -0,72
BIST ISTANBUL 1.179 0,34
BIST IZMIR 2.480 0,14
BIST KAYSERI 5.466 0,16
BIST KOCAELI 2.433 0,50
BIST KONYA 1.763 0,24
BIST TEKIRDAĞ 7.215 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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