  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:33:09 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 338.774 -0,92
BIST ANKARA 193.525 -0,31
BIST ANTALYA 110.156 -0,79
BIST BALIKESİR 125.856 0,55
BIST BURSA 209.513 0,83
BIST DENIZLI 254.208 -4,26
BIST ISTANBUL 115.237 0,07
BIST IZMIR 229.527 -0,09
BIST KAYSERI 492.127 1,74
BIST KOCAELI 223.517 0,22
BIST KONYA 102.299 -0,30
BIST TEKIRDAĞ 787.871 4,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı