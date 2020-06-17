Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|338.774
|-0,92
|BIST ANKARA
|193.525
|-0,31
|BIST ANTALYA
|110.156
|-0,79
|BIST BALIKESİR
|125.856
|0,55
|BIST BURSA
|209.513
|0,83
|BIST DENIZLI
|254.208
|-4,26
|BIST ISTANBUL
|115.237
|0,07
|BIST IZMIR
|229.527
|-0,09
|BIST KAYSERI
|492.127
|1,74
|BIST KOCAELI
|223.517
|0,22
|BIST KONYA
|102.299
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|787.871
|4,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)