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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası459.643.890
Türk Hava Yolları371.022.517
Vakıflar Bankası179.609.099
T. Halk Bankası142.282.204
Akbank114.925.417
İş Bankası (C)76.770.553
Kardemir (D)68.507.455
Petkim49.053.232
A.V.O.D Gıda Ve Tarım46.562.280
Aselsan46.146.500
Koza Madencilik44.072.935
Pegasus41.009.975
Tüpraş37.202.092
Yapı ve Kredi Bank.36.129.957
Turkcell35.456.200
Vestel31.161.878
Gersan Elektrik29.242.336
Alarko Holding28.160.305
Ereğli Demir Çelik21.156.080
Bim Mağazalar20.561.730


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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