Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|996.247.704
|Şişe Cam
|884.613.498
|Petkim
|880.498.769
|Selçuk Ecza Deposu
|656.936.059
|Kardemir (D)
|622.043.756
|Garanti Bankası
|566.264.717
|Odaş Elektrik
|400.992.401
|Sasa Polyester
|327.556.310
|Emlak Konut GMYO
|279.578.521
|Türk Hava Yolları
|233.198.998
|Doğan Holding
|212.219.372
|Özak GMYO
|169.402.657
|Akbank
|154.828.382
|Arçelik
|148.069.000
|Tüpraş
|146.144.951
|Yapı ve Kredi Bankası
|145.190.777
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|134.601.992
|Doğuş Otomotiv
|124.384.085
|ASELSAN
|121.950.466
|Tofaş Oto Fabrikası
|120.527.551
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)