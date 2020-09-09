Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|254.251.733
|Odaş Elektrik
|234.498.292
|Emlak Konut GMYO
|202.830.643
|Garanti Bankası
|185.621.343
|Şişe Cam
|160.942.904
|Türkiye Sigorta
|159.725.759
|Aselsan
|142.108.704
|Petkim
|129.127.867
|Ereğli Demir Çelik
|118.378.486
|Oyak Çimento
|105.447.851
|Karsan Otomotiv
|103.900.596
|Torunlar GMYO
|87.021.919
|MLP Sağlık
|83.095.231
|Kardemir (D)
|80.528.367
|Trakya Cam
|73.173.596
|Tüpraş
|72.144.636
|Eczacıbaşı İlaç
|71.819.438
|Kartonsan
|71.566.807
|Zorlu Enerji
|70.914.477
|Ege Endüstri
|69.850.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)