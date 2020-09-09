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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:36:29 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 254.251.733
Odaş Elektrik 234.498.292
Emlak Konut GMYO 202.830.643
Garanti Bankası 185.621.343
Şişe Cam 160.942.904
Türkiye Sigorta 159.725.759
Aselsan 142.108.704
Petkim 129.127.867
Ereğli Demir Çelik 118.378.486
Oyak Çimento 105.447.851
Karsan Otomotiv 103.900.596
Torunlar GMYO 87.021.919
MLP Sağlık 83.095.231
Kardemir (D) 80.528.367
Trakya Cam 73.173.596
Tüpraş 72.144.636
Eczacıbaşı İlaç 71.819.438
Kartonsan 71.566.807
Zorlu Enerji 70.914.477
Ege Endüstri 69.850.182


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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