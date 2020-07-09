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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:58:28 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.484.543.565
Türk Hava Yolları 1.308.137.569
Trakya Cam 941.573.264
Emlak Konut GMYO 836.775.572
Kardemir (D) 630.593.438
Petkim 616.986.422
Aselsan 555.151.190
Ereğli Demir Çelik 483.288.742
Soda Sanayii 438.843.382
Garanti Bankası 427.269.652
Zorlu Enerji 364.665.526
Odaş Elektrik 360.999.265
Tekfen Holding 337.032.472
Pegasus 297.743.206
Güneş Sigorta 285.247.704
Karsan Otomotiv 278.451.465
MLP Sağlık 265.747.010
Oyak Çimento 225.682.715
Tüpraş 210.065.693
Akbank 207.104.942


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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