Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.484.543.565
|Türk Hava Yolları
|1.308.137.569
|Trakya Cam
|941.573.264
|Emlak Konut GMYO
|836.775.572
|Kardemir (D)
|630.593.438
|Petkim
|616.986.422
|Aselsan
|555.151.190
|Ereğli Demir Çelik
|483.288.742
|Soda Sanayii
|438.843.382
|Garanti Bankası
|427.269.652
|Zorlu Enerji
|364.665.526
|Odaş Elektrik
|360.999.265
|Tekfen Holding
|337.032.472
|Pegasus
|297.743.206
|Güneş Sigorta
|285.247.704
|Karsan Otomotiv
|278.451.465
|MLP Sağlık
|265.747.010
|Oyak Çimento
|225.682.715
|Tüpraş
|210.065.693
|Akbank
|207.104.942
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)