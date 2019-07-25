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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ91.5410,34
BIST SINAİ117.2610,08
BIST GIDA, İÇECEK116.9111,10
BIST TEKSTIL, DERİ33.1800,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.5110,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK115.309-0,33
BIST TAŞ, TOPRAK61.2400,36
BIST METAL ANA197.440-0,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA148.1340,29
BIST MADENCİLİK74.8040,24
BIST HİZMETLER76.302-0,14
BIST ELEKTRİK3.3370,42
BIST ULAŞTIRMA144.6350,29
BIST TURİZM6.7670,15
BIST TİCARET214.175-0,72
BIST İLETİŞİM33.2720,16
BIST SPOR28.2980,00
BIST İNŞAAT88.7770,33
BIST MALİ121.095-0,08
BIST BANKA149.362-0,03
BIST SİGORTA272.469-0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG50.303-1,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM91.529-0,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.1890,36
BIST TEKNOLOJİ81.145-0,05
BIST BİLİŞİM21.2940,31
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.4090,80


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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