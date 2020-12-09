Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.061
|-0,39
|BIST SINAİ
|2.135
|0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.989
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|816
|0,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.118
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.600
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.702
|-0,39
|BIST METAL ANA
|3.934
|0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.975
|0,99
|BIST MADENCİLİK
|1.241
|-0,45
|BIST HİZMETLER
|1.128
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|1.581
|0,51
|BIST TURİZM
|285
|-0,05
|BIST TİCARET
|3.464
|0,92
|BIST İLETİŞİM
|392
|-0,58
|BIST SPOR
|972
|0,04
|BIST İNŞAAT
|1.409
|0,31
|BIST MALİ
|1.436
|0,88
|BIST BANKA
|1.409
|0,75
|BIST SİGORTA
|5.598
|0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|935
|1,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.196
|0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|626
|1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|1.796
|0,30
|BIST BİLİŞİM
|665
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.213
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)