Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|267.290
|2,69
|BIST SINAİ
|158.143
|0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|166.004
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.870
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|108.190
|0,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.179
|0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.024
|0,46
|BIST METAL ANA
|261.766
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|201.883
|0,57
|BIST MADENCİLİK
|134.296
|-0,07
|BIST HİZMETLER
|106.340
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|6.538
|-2,09
|BIST ULAŞTIRMA
|140.251
|4,18
|BIST TURİZM
|18.389
|-1,77
|BIST TİCARET
|333.269
|-0,80
|BIST İLETİŞİM
|41.191
|-0,93
|BIST SPOR
|73.740
|-2,90
|BIST İNŞAAT
|121.988
|-0,71
|BIST MALİ
|127.268
|0,09
|BIST BANKA
|129.552
|-0,08
|BIST SİGORTA
|495.394
|-0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.536
|-0,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.747
|0,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.211
|-0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|159.518
|1,34
|BIST BİLİŞİM
|54.023
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|88.225
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)