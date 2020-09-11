Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.884
|1,47
|BIST SINAİ
|1.599
|0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.619
|0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|632
|-0,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.246
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.245
|-0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.218
|0,54
|BIST METAL ANA
|2.701
|0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.163
|0,22
|BIST MADENCİLİK
|1.216
|-0,27
|BIST HİZMETLER
|1.015
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|63
|0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.306
|2,13
|BIST TURİZM
|198
|2,65
|BIST TİCARET
|3.214
|1,26
|BIST İLETİŞİM
|363
|-0,02
|BIST SPOR
|1.084
|-9,94
|BIST İNŞAAT
|1.276
|-0,06
|BIST MALİ
|1.142
|0,29
|BIST BANKA
|1.117
|0,16
|BIST SİGORTA
|5.070
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|945
|0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|497
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.652
|-0,04
|BIST BİLİŞİM
|586
|0,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|956
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)