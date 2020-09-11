  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:39:53 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.884 1,47
BIST SINAİ 1.599 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 1.619 0,93
BIST TEKSTIL, DERİ 632 -0,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.246 0,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.245 -0,02
BIST TAŞ, TOPRAK 1.218 0,54
BIST METAL ANA 2.701 0,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.163 0,22
BIST MADENCİLİK 1.216 -0,27
BIST HİZMETLER 1.015 0,49
BIST ELEKTRİK 63 0,43
BIST ULAŞTIRMA 1.306 2,13
BIST TURİZM 198 2,65
BIST TİCARET 3.214 1,26
BIST İLETİŞİM 363 -0,02
BIST SPOR 1.084 -9,94
BIST İNŞAAT 1.276 -0,06
BIST MALİ 1.142 0,29
BIST BANKA 1.117 0,16
BIST SİGORTA 5.070 -0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 0,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 945 0,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 497 0,39
BIST TEKNOLOJİ 1.652 -0,04
BIST BİLİŞİM 586 0,46
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 956 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı