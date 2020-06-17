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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:33:59 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 254.014 3,38
BIST SINAİ 143.030 0,28
BIST GIDA, İÇECEK 151.525 0,68
BIST TEKSTIL, DERİ 57.322 -0,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.486 0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.309 0,19
BIST TAŞ, TOPRAK 96.263 0,29
BIST METAL ANA 235.574 -0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.662 1,03
BIST MADENCİLİK 124.230 0,74
BIST HİZMETLER 99.356 0,33
BIST ELEKTRİK 5.307 -0,31
BIST ULAŞTIRMA 148.353 -0,90
BIST TURİZM 15.364 -1,64
BIST TİCARET 313.220 1,41
BIST İLETİŞİM 37.321 -0,82
BIST SPOR 74.733 2,48
BIST İNŞAAT 110.438 0,08
BIST MALİ 119.875 -0,04
BIST BANKA 126.291 -0,35
BIST SİGORTA 456.583 0,93
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.307 -0,36
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.837 0,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.285 0,32
BIST TEKNOLOJİ 152.051 -0,64
BIST BİLİŞİM 48.708 0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.340 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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