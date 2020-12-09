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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:34:05 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv29,6028,085,41
Halk GMYO3,263,134,15
Selçuk Ecza Deposu18,8718,163,91
Özak GMYO5,094,923,46
Karel Elektronik20,2219,583,27
Deva Holding24,4223,782,69
Arçelik28,5627,922,29
Sasa Polyester20,6820,222,27
Odaş Elektrik3,623,551,97
Netaş Telekomünikasyon20,5020,121,89
Alarko GMYO20,1619,791,87
Tofaş Oto Fabrikası31,4030,861,75
Vestel20,4820,161,59
Anadolu Efes22,5422,201,53
Emlak Konut GMYO2,082,051,46
Yapı ve Kredi Bankası2,892,851,40
Garanti Bankası9,068,941,34
Tümosan Motor ve Traktör11,0010,861,29
Mavi Giyim49,2048,581,28
Yataş13,2013,041,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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