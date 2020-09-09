Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|656,50
|596,90
|9,98
|Akçansa
|12,64
|11,80
|7,12
|Ege Endüstri
|764,50
|714,50
|7,00
|Borusan Mannesmann
|12,79
|12,30
|3,98
|MLP Sağlık
|18,42
|17,81
|3,43
|Çimsa
|11,77
|11,40
|3,25
|Bursa Çimento
|5,69
|5,52
|3,08
|Oyak Çimento
|8,12
|7,89
|2,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|7,01
|2,57
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,50
|2,40
|Karsan Otomotiv
|3,00
|2,93
|2,39
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,49
|2,29
|Türk Traktör
|102,30
|100,40
|1,89
|Klimasan Klima
|13,64
|13,40
|1,79
|Arçelik
|21,84
|21,46
|1,77
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|6,51
|1,69
|Good-Year
|4,86
|4,79
|1,46
|Netaş Telekom.
|16,42
|16,19
|1,42
|Çemtaş
|11,43
|11,27
|1,42
|Logo Yazılım
|90,30
|89,30
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)