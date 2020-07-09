Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,71
|4,31
|9,28
|Çelebi
|78,30
|73,00
|7,26
|Anadolu Cam
|5,77
|5,48
|5,29
|Şişe Cam
|6,68
|6,37
|4,87
|Soda Sanayii
|7,43
|7,09
|4,80
|Pegasus
|53,25
|50,85
|4,72
|DO-CO
|342,30
|328,40
|4,23
|Türk Hava Yolları
|11,78
|11,31
|4,16
|Doğuş Otomotiv
|15,95
|15,34
|3,98
|Otokar
|161,70
|156,50
|3,32
|Arçelik
|20,26
|19,77
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|8,63
|2,43
|Kartonsan
|470,00
|458,90
|2,42
|Ege Endüstri
|659,60
|644,10
|2,41
|Logo Yazılım
|89,05
|87,00
|2,36
|TAV Havalimanları
|18,09
|17,68
|2,32
|Ülker Bisküvi
|26,60
|26,06
|2,07
|Güneş Sigorta
|4,60
|4,51
|2,00
|Petkim
|4,36
|4,28
|1,87
|Aselsan
|32,80
|32,30
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)