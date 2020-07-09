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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:58:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,71 4,31 9,28
Çelebi 78,30 73,00 7,26
Anadolu Cam 5,77 5,48 5,29
Şişe Cam 6,68 6,37 4,87
Soda Sanayii 7,43 7,09 4,80
Pegasus 53,25 50,85 4,72
DO-CO 342,30 328,40 4,23
Türk Hava Yolları 11,78 11,31 4,16
Doğuş Otomotiv 15,95 15,34 3,98
Otokar 161,70 156,50 3,32
Arçelik 20,26 19,77 2,48
Ereğli Demir Çelik 8,84 8,63 2,43
Kartonsan 470,00 458,90 2,42
Ege Endüstri 659,60 644,10 2,41
Logo Yazılım 89,05 87,00 2,36
TAV Havalimanları 18,09 17,68 2,32
Ülker Bisküvi 26,60 26,06 2,07
Güneş Sigorta 4,60 4,51 2,00
Petkim 4,36 4,28 1,87
Aselsan 32,80 32,30 1,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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