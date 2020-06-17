  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:35:39 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,79 13,53 9,31
Vestel 16,24 15,29 6,21
Deva Holding 21,36 20,18 5,85
Eczacıbaşı İlaç 6,39 6,10 4,75
Tat Gıda 9,73 9,30 4,62
Yataş 8,15 7,83 4,09
Torunlar GMYO 3,33 3,20 4,06
Güneş Sigorta 4,40 4,24 3,77
Eczacıbaşı Yatırım 14,03 13,58 3,31
Anadolu Efes 20,12 19,51 3,13
Karel Elektronik 15,59 15,18 2,70
Karsan Otomotiv 2,34 2,28 2,63
Borusan Mannesmann 10,95 10,67 2,62
Albaraka Türk 1,59 1,55 2,58
Selçuk Ecza Deposu 9,22 8,99 2,56
Brisa 12,04 11,80 2,03
MLP Sağlık 18,86 18,49 2,00
Halk GMYO 2,06 2,02 1,98
Bim Mağazalar 65,70 64,55 1,78
Gübre Fabrikaları 25,38 24,96 1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı