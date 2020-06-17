Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|13,53
|9,31
|Vestel
|16,24
|15,29
|6,21
|Deva Holding
|21,36
|20,18
|5,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|6,10
|4,75
|Tat Gıda
|9,73
|9,30
|4,62
|Yataş
|8,15
|7,83
|4,09
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,20
|4,06
|Güneş Sigorta
|4,40
|4,24
|3,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,03
|13,58
|3,31
|Anadolu Efes
|20,12
|19,51
|3,13
|Karel Elektronik
|15,59
|15,18
|2,70
|Karsan Otomotiv
|2,34
|2,28
|2,63
|Borusan Mannesmann
|10,95
|10,67
|2,62
|Albaraka Türk
|1,59
|1,55
|2,58
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|8,99
|2,56
|Brisa
|12,04
|11,80
|2,03
|MLP Sağlık
|18,86
|18,49
|2,00
|Halk GMYO
|2,06
|2,02
|1,98
|Bim Mağazalar
|65,70
|64,55
|1,78
|Gübre Fabrikaları
|25,38
|24,96
|1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)