Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|46,54
|47,96
|-2,96
|İskenderun Demir Çelik
|9,45
|9,67
|-2,28
|Anadolu Grubu Holding
|22,74
|23,26
|-2,24
|Ege Endüstri
|1.637,20
|1.672,90
|-2,13
|Kartonsan
|2.690,00
|2.741,70
|-1,89
|Coca Cola İçecek
|61,20
|62,10
|-1,45
|Ford Otosan
|122,40
|124,20
|-1,45
|Logo Yazılım
|105,70
|106,80
|-1,03
|Türk Telekom
|7,94
|8,02
|-1,00
|Kardemir (D)
|5,18
|5,23
|-0,96
|Good-Year
|7,39
|7,44
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|11,17
|11,24
|-0,62
|Koza Madencilik
|13,27
|13,35
|-0,60
|Borusan Mannesmann
|16,32
|16,41
|-0,55
|Koza Altın
|78,45
|78,75
|-0,38
|Bagfaş
|19,49
|19,55
|-0,31
|Turkcell
|15,45
|15,48
|-0,19
|Brisa
|18,82
|18,85
|-0,16
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|6,77
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|14,42
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)