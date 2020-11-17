Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.289,80
|1.350,00
|-4,46
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,16
|2,26
|-4,42
|Mavi Giyim
|45,42
|47,50
|-4,38
|Akbank
|6,06
|6,31
|-3,96
|Yataş
|10,78
|11,22
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|29,70
|-3,70
|Ford Otosan
|117,50
|121,90
|-3,61
|Koç Holding
|18,02
|18,68
|-3,53
|TAV Havalimanları
|17,31
|17,94
|-3,51
|Bursa Çimento
|8,18
|8,46
|-3,31
|Akiş GMYO
|3,67
|3,79
|-3,17
|Çemtaş
|14,17
|14,63
|-3,14
|Garanti Bankası
|8,67
|8,95
|-3,13
|DO-CO
|369,40
|381,30
|-3,12
|Brisa
|17,78
|18,35
|-3,11
|Pegasus
|54,65
|56,40
|-3,10
|Sabancı Holding
|10,21
|10,53
|-3,04
|GSD Holding
|2,26
|2,33
|-3,00
|Çelebi
|80,95
|83,45
|-3,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,39
|12,77
|-2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)