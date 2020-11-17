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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:40:09 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.289,801.350,00-4,46
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,162,26-4,42
Mavi Giyim45,4247,50-4,38
Akbank6,066,31-3,96
Yataş10,7811,22-3,92
Alcatel Lucent Teletaş28,6029,70-3,70
Ford Otosan117,50121,90-3,61
Koç Holding18,0218,68-3,53
TAV Havalimanları17,3117,94-3,51
Bursa Çimento8,188,46-3,31
Akiş GMYO3,673,79-3,17
Çemtaş14,1714,63-3,14
Garanti Bankası8,678,95-3,13
DO-CO369,40381,30-3,12
Brisa17,7818,35-3,11
Pegasus54,6556,40-3,10
Sabancı Holding10,2110,53-3,04
GSD Holding2,262,33-3,00
Çelebi80,9583,45-3,00
İş Yatırım Menkul Değerler12,3912,77-2,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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