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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:41:12 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,17 2,22 -2,25
Ford Otosan 86,70 88,20 -1,70
Emlak Konut GMYO 1,78 1,81 -1,66
Halk GMYO 2,14 2,17 -1,38
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 11,26 -0,89
Koza Madencilik 13,07 13,16 -0,68
Albaraka Türk 1,46 1,47 -0,68
Çelebi 66,95 67,40 -0,67
Sasa Polyester 15,46 15,56 -0,64
Vestel 17,36 17,46 -0,57
Petkim 4,08 4,10 -0,49
GSD Holding 2,20 2,21 -0,45
Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45
Otokar 138,40 139,00 -0,43
Turkcell 14,43 14,49 -0,41
Koç Holding 14,71 14,76 -0,34
Garanti Bankası 6,75 6,77 -0,30
TAV Havalimanları 15,06 15,10 -0,26
Pegasus 45,32 45,44 -0,26
Sabancı Holding 7,83 7,85 -0,25



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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