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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:58:28 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,63 2,79 -5,73
Net Holding 2,62 2,76 -5,07
Oyak Çimento 9,00 9,42 -4,46
Karsan Otomotiv 3,38 3,53 -4,25
Aksa 7,66 7,97 -3,89
Odaş Elektrik 2,62 2,71 -3,32
Torunlar GMYO 3,88 3,99 -2,76
Alarko GMYO 17,99 18,50 -2,76
Akçansa 14,56 14,95 -2,61
Kerevitaş Gıda 5,03 5,14 -2,14
Yataş 8,71 8,89 -2,02
Türk Traktör 90,15 92,00 -2,01
Albaraka Türk 1,76 1,79 -1,68
Doğan Holding 2,36 2,40 -1,67
Alkim Kimya 12,88 13,08 -1,53
Çemtaş 8,83 8,96 -1,45
İş GMYO 2,15 2,18 -1,38
Bim Mağazalar 69,45 70,30 -1,21
Gübre Fabrik. 27,38 27,70 -1,16
Selçuk Ecza Deposu 9,02 9,12 -1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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