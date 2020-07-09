Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,79
|-5,73
|Net Holding
|2,62
|2,76
|-5,07
|Oyak Çimento
|9,00
|9,42
|-4,46
|Karsan Otomotiv
|3,38
|3,53
|-4,25
|Aksa
|7,66
|7,97
|-3,89
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,71
|-3,32
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,99
|-2,76
|Alarko GMYO
|17,99
|18,50
|-2,76
|Akçansa
|14,56
|14,95
|-2,61
|Kerevitaş Gıda
|5,03
|5,14
|-2,14
|Yataş
|8,71
|8,89
|-2,02
|Türk Traktör
|90,15
|92,00
|-2,01
|Albaraka Türk
|1,76
|1,79
|-1,68
|Doğan Holding
|2,36
|2,40
|-1,67
|Alkim Kimya
|12,88
|13,08
|-1,53
|Çemtaş
|8,83
|8,96
|-1,45
|İş GMYO
|2,15
|2,18
|-1,38
|Bim Mağazalar
|69,45
|70,30
|-1,21
|Gübre Fabrik.
|27,38
|27,70
|-1,16
|Selçuk Ecza Deposu
|9,02
|9,12
|-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)