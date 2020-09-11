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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:40:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya13,7314,10-2,62
Kartonsan667,00681,50-2,13
Petkim4,204,26-1,41
GSD Holding2,122,15-1,40
Aksigorta7,277,35-1,09
Ege Endüstri732,50740,00-1,01
Klimasan Klima13,8714,00-0,93
Türk Traktör100,10101,00-0,89
Otokar138,80140,00-0,86
Türkiye Sigorta5,825,87-0,85
Enka İnşaat6,666,71-0,75
Tüpraş80,5081,10-0,74
Aksa Enerji5,445,48-0,73
İpek Doğal Enerji11,8511,92-0,59
T. Halk Bankası5,145,17-0,58
Alarko Holding5,145,17-0,58
Migros Ticaret37,9238,12-0,52
Trakya Cam4,114,13-0,48
Koç Holding14,8314,90-0,47
Global Yat. Holding4,374,39-0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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