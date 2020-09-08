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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:51:05 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,96 3,02 -1,99
MLP Sağlık 16,68 17,00 -1,88
GSD Holding 2,26 2,30 -1,74
Oyak Çimento 7,96 8,06 -1,24
Vestel 17,88 18,10 -1,22
Logo Yazılım 89,65 90,50 -0,94
Eczacıbaşı İlaç 6,34 6,40 -0,94
Anadolu Cam 5,31 5,36 -0,93
Gözde Girişim 5,35 5,40 -0,93
T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91
İş Y. Men. Değ. 8,11 8,18 -0,86
Soda Sanayii 6,97 7,03 -0,85
Yataş 8,28 8,35 -0,84
Selçuk Ecza Deposu 8,00 8,06 -0,74
Mavi Giyim 37,52 37,80 -0,74
Deva Holding 18,80 18,94 -0,74
Kartonsan 596,10 600,50 -0,73
Şekerbank 1,37 1,38 -0,72
Ülker Bisküvi 22,18 22,34 -0,72
Ege Endüstri 721,60 726,50 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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