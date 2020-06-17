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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:36:30 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,39 14,80 -2,77
Akçansa 12,43 12,75 -2,51
Bizim Mağazaları 17,87 18,21 -1,87
Kordsa Teknik Tekstil 12,20 12,40 -1,61
Ege Endüstri 626,30 635,20 -1,40
Pegasus 56,35 57,15 -1,40
TAV Havalimanları 19,07 19,31 -1,24
Turkcell 14,56 14,74 -1,22
Ülker Bisküvi 24,86 25,16 -1,19
Çelebi 80,05 81,00 -1,17
Aselsan 32,16 32,52 -1,11
Kerevitaş Gıda 4,47 4,52 -1,11
Aksa Enerji 4,82 4,87 -1,03
Anadolu Hayat Emeklilik 6,75 6,82 -1,03
Good-Year 5,23 5,28 -0,95
Enerjisa Enerji 8,24 8,31 -0,84
Sasa Polyester 10,67 10,76 -0,84
Ereğli Demir Çelik 8,31 8,38 -0,84
İş Bankası (C) 5,12 5,16 -0,78
Tümosan Motor ve Traktör 6,75 6,80 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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