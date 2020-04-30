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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:28:42 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,20 18,00 -10,00
Reysaş GMYO 5,53 5,82 -4,98
Tat Gıda 7,92 8,32 -4,81
Alkim Kimya 59,50 61,61 -3,43
Şok Marketler 11,17 11,55 -3,29
Selçuk Ecza Deposu 7,76 8,01 -3,12
Hektaş 13,41 13,75 -2,47
Çemtaş 7,21 7,39 -2,44
Eczacıbaşı İlaç 4,94 5,06 -2,37
Kerevitaş Gıda 4,12 4,20 -1,90
Global Yatırım Holding 3,29 3,35 -1,79
Aksa Enerji 3,85 3,92 -1,79
Logo Yazılım 72,65 73,95 -1,76
Tofaş Oto Fabrikaları 21,82 22,20 -1,71
Ereğli Demir Çelik 8,05 8,18 -1,59
Güneş Sigorta 3,11 3,16 -1,58
Eczacıbaşı Yatırım 10,13 10,28 -1,46
Migros Ticaret 29,86 30,30 -1,45
Netaş Telekomünikasyon 13,65 13,83 -1,30
Coca Cola İçecek 36,96 37,44 -1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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