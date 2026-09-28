Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan
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Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.
Kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.