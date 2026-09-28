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Gündem Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan
Gündem

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.

 

Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.

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