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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 473 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 473 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 473 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik son 5 günde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik son 5 günde 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 22 taşınır ve 2 taşınmaz olmak üzere toplam 41 milyon 300 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

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