Son dakika! Kur'an ile dalga geçen soytarı, 19 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi

3 Temmuz'da tutuklanan ve üç farklı suçlamayla 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Deniz Göktaş, 88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada savcılık, Göktaş'ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından mahkumiyetini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Göktaş'a 2 suçlamadan 19 ay ceza verilerek tahliye edilmesine karar verdi.