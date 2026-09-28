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Gündem CHP’li eski vekilin kardeşi de vurguncu çıktı! ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık fon çıkışı mercek altında
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CHP’li eski vekilin kardeşi de vurguncu çıktı! ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık fon çıkışı mercek altında

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CHP’li eski vekilin kardeşi de vurguncu çıktı! ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık fon çıkışı mercek altında

CHP eski Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün kardeşi “Balıkçı İsmet” lakaplı İsmet Öğüt’ün de fon vurgunundan nemalanan isimlerden olduğu ortaya çıktı. 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edilen Öğüt’ün para hareketliliği inceleme altına alındı.

Adli kaynaklardan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu tespitlere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülmektedir.

AĞABEYİ İYE ORTAKLIĞI VAR MI?

İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılmaktadır.

Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağı tüm yönleriyle incelenmektedir.”

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