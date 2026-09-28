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Gündem Saros Körfezi'nde ağlara dev köpek balığı takıldı
Gündem

Saros Körfezi'nde ağlara dev köpek balığı takıldı

Yeniakit Publisher
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Saros Körfezi'nde ağlara dev köpek balığı takıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde Saros Körfezi’ne açılan balıkçılar, yaklaşık 50 metre derinliğe bıraktıkları ağlarına takılan 65 kilogramlık köpek balığıyla karşılaştı.

Avlanmak için Saros Körfezi’ne açılan balıkçılar, yaklaşık 50 metre derinlikte bıraktıkları balık ağlarını toplarken ağırlığı fark edince ağlara orkinos takıldığını düşündü.

Ağların tekneye alınmasıyla balıkçılar, balığın 65 kilogramlık bir köpek balığı olduğunu görünce hayrete düştü. Balıkçılar, güçlükle tekneye aldıkları köpek balığıyla karşılaştıkları anları da görüntüledi.

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