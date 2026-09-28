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Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor... Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor TİKA’dan Kırgızistan’a dijital destek: Bişkek’te yeni merkez açıldı İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak
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Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

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Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

Sürekli yorgun olma durumu, kas güçsüzlüğü ve hareketlerde zorlanma birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Vücutta önemli görevler üstlenen ve çoğu zaman göz ardı edilen E vitamini eksikliği Beyin içinde kanama gibi bu belirtilerin nedenleri arasında yer alıyor. Peki, alınan E vitamini nedir? Bunları yapan sinir sistemini etkiliyor.

#1
Foto - Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

Günlük beslenmede vitamin ve mineral alımına dikkat etmek sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. C vitamini için portakal suyu, demir ve kalsiyum için yeşil yapraklı sebzeler tercih edilirken, E vitamini çoğu zaman yeterince gündeme gelmiyor.

#2
Foto - Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

Oysa E vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasından hücrelerin korunmasına kadar vücutta birçok önemli görevi üstleniyor. Uzmanlara göre sağlıklı ve dengeli beslenen kişiler genellikle ihtiyaç duydukları E vitaminini besinlerden alabiliyor. Bazı hastalıklar, vücudun yağları ve yağda çözünen vitaminleri emmesini engelleyerek eksikliğe yol açabiliyor. E VİTAMİNİNİN ÖNEMİ Cleveland Clinic'e göre E vitamini, yağda çözünen bir vitamin. Vücut bu vitamini besinlerde bulunan yağlara benzer şekilde emiyor ve taşıyor. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan E vitamini, hücreleri serbest radikallerin neden olabileceği hasara karşı korumaya yardımcı oluyor. Serbest radikaller hücrelere zarar verebilen kimyasal reaksiyonlara neden olabiliyor. E vitamini eksikliğinde ise bağışıklık sisteminin hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı görevini yerine getirmesi zorlaşabiliyor.

#3
Foto - Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

E vitamininin yeterli düzeyde olması gözlerdeki hücrelerin korunmasına yardımcı olabiliyor. Yeterli E vitamini alımının yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi bazı göz hastalıklarının riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor. Beslenme uzmanı Julia Zumpano, gözlerin de vücudun geri kalanı gibi farklı vitamin ve besinlere ihtiyaç duyduğunu belirterek E vitamini eksikliğinin bazı göz sorunları açısından riski artırabileceğini ifade ediyor. E vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişinde de rol oynuyor. Araştırmalar, bu vitaminin bazı bağışıklık hücrelerinde yüksek miktarlarda bulunduğunu gösteriyor. E vitamini eksikliği durumunda bağışıklık sisteminin görevini gerektiği gibi yerine getirmesi zorlaşabiliyor. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önem taşıyor. E vitamininin etkileri yalnızca iç organlarla sınırlı değil. Vitamin, cildin doğal yağında da bulunuyor ve cilt hücrelerinin hasara karşı korunmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle birçok cilt bakım ürününde E vitaminine yer veriliyor. Topikal olarak kullanılan E vitamini cildi dışarıdan nemlendirmeye yardımcı olurken, E vitamini içeren besinlerin tüketilmesi de cilt sağlığının içeriden desteklenmesine katkı sağlayabiliyor.

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Foto - Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor...

Cleveland Clinic'e göre E vitamini eksikliğinin belirtileri çoğunlukla sinir sistemini etkiliyor. En dikkat çekici belirtiler arasında kas güçsüzlüğü, görme sorunları ve vücut hareketlerini kontrol etmekte güçlük bulunuyor. Bunların yanı sıra şu belirtiler de görülebiliyor: Uyuşma Yorgunluk Reflekslerde yavaşlama Yürüme güçlüğü Bağışıklık sisteminin zayıflaması Görme kaybı veya ciddi vakalarda körlük Beyin içinde kanama Gözlerde anormal damar gelişimi Hemolitik anemi Ancak bu belirtilerin yalnızca E vitamini eksikliğine özgü olmadığı unutulmamalı. Özellikle açıklanamayan ve devam eden yorgunluk veya kas güçsüzlüğü yaşayan kişilerin doktor değerlendirmesi alması gerekiyor. E vitamini eksikliği neden olur? Sağlıklı kişilerde E vitamini eksikliği nadir görülüyor. Bunun temel nedeni, E vitamininin birçok besinde bulunması ve vücudun ihtiyaç fazlasını depolayabilmesi. Eksiklik çoğunlukla vücudun yağları yeterince ememediği durumlarda ortaya çıkıyor. Karaciğer hastalıkları, pankreatit, kistik fibrozis, Crohn hastalığı ve çölyak hastalığı bu sorunlara neden olabilen durumlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra bazı nadir genetik hastalıklar da E vitamini eksikliğine yol açabiliyor. Besinlere erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde ise yetersiz E vitamini alımı önemli bir neden olabiliyor. Çok düşük yağ içeren beslenme düzenleri de risk oluşturabiliyor çünkü vücudun E vitaminini emebilmesi için bir miktar yağa ihtiyacı bulunuyor. Günlük ne kadar E vitamini gerekiyor? NHS'ye göre yetişkinlerin günlük E vitamini ihtiyacı: Erkekler: 4 mg Kadınlar: 3 mg İhtiyaç duyulan E vitamininin dengeli bir beslenme düzeniyle karşılanabileceği belirtiliyor. Vücudun hemen kullanmadığı E vitamini depolanabildiği için her gün aynı miktarda tüketilmesi gerekmiyor. Fazla E vitamini de zararlı olabilir E vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için yüksek doz takviyelerin kontrolsüz kullanılması risk taşıyabiliyor. Vücut fazla miktarı kolayca atamadığından vitamin seviyeleri aşırı yükselebiliyor. Uzman Julia Zumpano, yüksek miktarda yağda çözünen vitamin takviyesi tüketiminin toksisiteye yol açabileceği konusunda uyarıyor. Cleveland Clinic de aşırı E vitamini alımının ciddi kanama riskini artırabileceğini ve özellikle takviyelerin doktor önerisi olmadan yüksek dozlarda kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle sürekli yorgunluk, kas güçsüzlüğü, uyuşma veya görme sorunları gibi belirtiler yaşayan kişilerin kendi kendine vitamin takviyesi başlamak yerine bir sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor. E vitamini nedir? E vitamini, vücutta yağ dokusunda ve karaciğerde depolanan, vücuttaki bir çok organın düzgün çalışması için gerekli olan yağda çözünen önemli bir vitamindir. E vitamini özellikle buğday, mısır, darı, pirinç gibi tahıllarda çok bulunur. E vitamini bunlarla birlikte ayçiçek yağı, mısırözü yağı, pamukyağı gibi yağlarda, ceviz, badem ve yerfıstığı gibi kuru yemişlerde ve yeşil sebzelerde de bulunur. E vitamini aynı zamanda pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır, böylece pişirilme esnasında tahrip olmazlar. Fakat yağda kızartma ve tahılların öğütülmesi esnasında E vitaminleri de tahrip olur ve çoğu bozulur. Bu yüzden E vitamini içeren ürünleri yağda kızartmadan pişirmek ve özellikle beyazlatılmadan geçmemiş tahıl ürünlerini (kepekli ürünler gibi) tüketmek daha sağlıklıdır.

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