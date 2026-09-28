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Dünya Yaşı küçük, cesareti büyük! Siyonist işgalciye böyle meydan okudu
Dünya

Yaşı küçük, cesareti büyük! Siyonist işgalciye böyle meydan okudu

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Filistinli çocuk Shama Adel Hamamdeh, evinin avlusuna giren katil İsrailli askere korkusuzca karşı çıktı. Küçük kızın ‘Biz gitmiyoruz. Eğer evimizi yıkarsanız, yeniden ev yaparız. Eğer okulumuzu yıkarsanız yeniden okul yaparız” sözleri ve verdiği sert yanıt gündem oldu.

Filistinli minik Shama Adel Hamamdeh, evinin avlusuna giren işgalci bir İsrailliye karşı sergilediği korkusuz duruşla izleyenleri kendine hayran bıraktı. "Biz gitmiyoruz. Evimizi yıkarsanız ev yaparız, okulumuzu yıkarsanız okul yaparız" diyen Shama'nın net sözleri, toprağına ve yuvasına sahip çıkan kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Katil İsrail'in işgal ve gasp politikasına karşı Filistinli çocukların sergilediği destansı direniş bir kez daha dünyayı kendine hayran bıraktı! Evinin avlusunu gasp etmeye kalkan siyonist bir işgalciye karşı dimdik duran Filistinli minik kız Shama Adel Hamamdeh, gösterdiği kocaman cesaretle işgalci çetenin tüm tehditlerini boşa çıkardı.

Küstah işgalcinin gözlerinin içine bakarak cesaretini haykıran Shama, "Biz buradayız, gitmiyoruz! Eğer evimizi yıkarsanız yenisini yaparız. Okulumuzu yıkarsanız yine okul yaparız!" diyerek siyonist korsanlara geçit vermeyeceklerini açıkça ilan etti.

İşgalciye adeta meydan okuyan ve cesur çıkışıyla sosyal medyada ve tüm dünyada gündeme oturan minik Shama, "Bir koç getirip sana kafa attırırım!" sözleriyle de Filistin neslinin işgalciye duyduğu öfkeyi ve teslim olmaz ruhunu gözler önüne serdi.

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