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Gündem Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu
Gündem

Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu

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Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu

Gösterisinde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile dalga geçip İslami değerleri tiye aldığı sözleri nedeniyle tutuklanan soytarı Deniz Göktaş, tutukluluğunun 88’inci gününde mahkemeye çıkarıldı. Duruşmayı gösteriye çevirmeye kalkan soytarı, Türk polisini kendisini yakaladığı için tebrik ettiğini belirterek gözaltındayken kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de olay ifadeler kullandı.

‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinde İslami değerler ve Kur’an-ı Kerim ile dalga geçtikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Deniz Göktaş adlı soytarı yurt dışı tatilinden döndükten sonra havalimanında gözaltına alınmış ve 3 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Göktaş, tutukluluğunun 88'inci gününde ilk kez hakim karşısına çıktı. Üç farklı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Göktaş, savunmasında Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değindi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Göktaş 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hakim karşısına çıkarıldı.

Daha önce 198 kez gerçekleştirdiği gösterilerde 100 binden fazla kişinin Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed ve İslami değerler ile dalga geçtiği sözlerini izlediğini veya duyduğunu belirten Göktaş, savunmasında, "3 Temmuz'dan beri kuyu tipi bir cezaevinde güneş görmeden, diğer tutukluların aksine sadece haftada 1 telefonla görüşerek başka hiçbir insan temasım olmadan hücredeyim. Harbiye'de kurduğum 4 cümle ile suçlanıyorum ve kurduğum cümle başına tam 22 gündür hücredeyim" ifadelerini kullandı.

'DENİZ, SEN SALAK MISIN OĞLUM!'

Göktaş ayrıca gözaltına alındığı sırada polis memurlarının kendisine, "Deniz sen salak mısın, niye Türkiye'ye döndün" dediğini iddia etti. Gözaltına alındığı sırada görüntüsünün alınmasına itiraz ettiğini belirten Göktaş, "Ben görüntü alınacağını anladım. Rızam olmadığını söyledim. Bana ters kelepçe yaptılar. Başımı kaldırıp güldüm. Buradan emniyet teşkilatını beni yakaladıkları için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE ZORLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜM

Göktaş, savunmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı bir görüşmeye de değindi. Göktaş, "3 defa sert şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğimi söyledim. Bir polis beni zorla görüştürdü. Kendisiyle de sert konuştum. Benim üzerimden reklam yapmasını istemedim. Ben neden Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüğümü bilmiyorum" dedi.

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Yorumlar

Çetin

Müslüman ülkede kafirlerin ne işi var ?

Cemali

Denis, hz.Hüseyinin kesikbaş görseliyle provokasyon yapan bir provakatördür. Bu dingil, programlarında aleviliğiyle övündüğünü söyleyip, dini değerlerle dalga geçmiştir. Fakat ne hikmetse Dersimde öldürülen ataları ve Seyit Rızayla ilgili kelime cambazlığı yapamamııştır.
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