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Spor UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in
Spor

UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

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UEFA’dan Türk hakemlere kritik görev: Çekya-İngiltere maçı Halil Umut Meler’in

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasındaki yarın akşam oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Meler, Çekya'nın yarın TSİ 21.45'te Prag şehrindeki Fortuna Arena'da İngiltere'yi ağırlayacağı mücadelede düdük çalacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San oturacak. Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

 

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