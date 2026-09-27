Sahte senedin aslı adli emanette, fotokopisiyle 3,27 milyon dolarlık ödeme emri

Antalya'da, cezaevinde tutuklu Zekai Kaplan'ın hırdavatçı Hasan Uzuner'e karşı başlattığı 2,8 milyon dolarlık icra takibine dayanak yapılan senedin sahte olduğu belirlendi; Kaplan bu senet nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslı adli emanette bulunan senedin fotokopisiyle ikinci kez başlatılan icra takibinde ise Uzuner'e, faiz ve avukat masraflarıyla birlikte 3 milyon 270 bin dolarlık yeni ödeme emri gönderildi.

Muğla Köyceğiz'de 2006 yılında 'kasten öldürme' suçlamasıyla aranan Kaplan, 2015'te Antalya'da yakalanarak tutuklandı. Antalya'da bulunduğu 9 yılda mobilyacılık yapan Kaplan, o dönem malzeme satın aldığı eski sanayideki hırdavatçı Uzuner hakkında, pandemi nedeniyle cezaevinden izne ayrıldığı 2023'te 2,8 milyon dolarlık senetle icra takibi başlattı. Banka hesaplarına bloke konulan Uzuner, böyle bir borcu bulunmadığını belirterek Kaplan hakkında şikayetçi oldu.

Adli Tıp Kurumu'nun 9 Kasım 2023 tarihli raporunda, senetteki yazıların Uzuner'in elinden çıkmadığı kaydedildi. Rapora göre imza Uzuner'e aitti; ancak senedin çevresinde yapıştırıcı kalıntıları ve çerçeve biçiminde lif kalkmaları vardı. Adli Tıp, imzanın senet içeriğini onaylamak için atılmadığını, belgenin bu imzadan yararlanılarak oluşturulduğunu tespit etti.

Kaplan, yargılamadaki savunmasında senedi Uzuner'den zarf içinde aldığını, aralarındaki ticaretten kaynaklanan alacağı için icraya koyduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Ağır Ceza'dan 6 yıl 3 ay hapis, ilk takip Uzuner yönünden iptal

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ekim 2025'te Kaplan'a 'kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 15 bin lira adli para cezası, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Kaplan'ın 2 milyon 800 bin dolarlık alacağına ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığına hükmeden mahkeme, senedin aslının dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi. Karar istinaf yolu açık olarak verildi.

Yargıtay 12'nci Hukuk Dairesi, 2023'teki takip talebinde döviz alacağının Türk lirası karşılığının gösterilmediğini belirleyerek bozma kararı verdi. Bozmaya uyan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Hukuk Dairesi, 20 Kasım 2025'te icra takibini Uzuner yönünden iptal etti; bu kararda da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi de 17 Şubat 2026'da Uzuner'in söz konusu senet nedeniyle Kaplan'a borçlu olmadığının tespitine karar verdi. Yeni Adli Tıp raporunu ve ceza yargılamasını değerlendiren mahkeme, senedin sahte oluşturulduğu, Kaplan'ın ise kötü niyetle takip yaptığı sonucuna vararak, senet bedelinin ilk takip tarihindeki Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak yüzde 20 oranında kötü niyet tazminatının Uzuner'e ödenmesine hükmetti. Bu karar da istinaf yolu açık olarak verildi.

Fotokopiyle 22 Temmuz 2026 tarihli yeni ödeme emri

Aynı senedin bu kez fotokopisi kullanılarak ikinci icra takibi başlatıldı. Antalya Genel İcra Dairesi'nin 22 Temmuz 2026 tarihli yeni ödeme emrinde alacaklı yine Zekai Kaplan, borçlu yine Hasan Uzuner olarak yer aldı. 2 milyon 800 bin dolarlık senet alacağına faiz ve komisyon eklenerek toplam 3 milyon 270 bin 609 dolar 42 sent istendi; harca esas tutar, o günkü 46,7 TL olan kur üzerinden 152 milyon 766 bin 895 lira 39 kuruş olarak gösterildi.

Uzuner'den Kaplan ve avukatı hakkında suç duyurusu

Uzuner, 14 Eylül'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak daha önce hakkında mahkumiyet kararı verilen 2,8 milyon dolarlık senedin yeniden icra takibine konulduğunu belirtti ve Kaplan hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'sahte resmi belgenin kullanılması' gibi nedenlerle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, 9 Kasım 2023 tarihli Adli Tıp Kurumu raporundaki tespitlere, Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu senetle ilgili dolandırıcılık suçundan verdiği toplam 6 yıl 3 ay hapis ile 15 bin lira adli para cezasına ve önceki takibin yargı kararıyla Uzuner yönünden iptal edildiğine yer verildi.

Aynı olayla ilgili olarak Kaplan'ın avukatı Fatma Çakmak hakkında da 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına iştirak kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunan Uzuner'in dilekçesinde, Çakmak'ın önceki icra takibine ilişkin yargılamada Kaplan'ı temsil ettiği, aynı senedin konu olduğu ceza davasında da müdafi olarak görev yaptığı belirtildi; avukatın kararlardan ve Adli Tıp Kurumu'nun senede ilişkin tespitlerinden ne zaman haberdar olduğunun araştırılması talep edildi. 2026'da açılan yeni icra dosyasında da Kaplan'ın vekili olan Çakmak'la ilgili olarak takip talebini kimin hazırlayıp gönderdiğinin, senedi dosyaya kimin sunduğunun ve varsa haciz ile tahsilat taleplerini kimin yaptığının UYAP kayıtlarından belirlenmesi istendi. Uzuner, şikayetinin Çakmak'ın avukatlık yapmasına değil, önceki yargılamalardaki konumu dikkate alınarak yeni takipteki bilgi ve iradesinin incelenmesine ilişkin olduğunu belirtti; soruşturma sonucunda suç unsuru tespit edilirse dava açılmasını istedi.

Kaplan'ın, ortaklığı bulunan hırdavatçıdan malzeme satın aldığını ve 2015'e kadar sorun yaşanmadığını anlatan Uzuner, firmadaki bir çalışanın bir miktar malı iade ettiğini, kalan borç için belli bir zaman sonra icra yoluna gittiklerini, husumetin belki bundan doğduğunu söyledi. İlk takibi "Sonra bir gün tebligat geldi, tüm hesaplarımız blokeli" sözleriyle anlatan Uzuner, borcu olmadığını söyleyerek savcılığa koştuğunu ifade etti.

Süreçte hacizlerin geldiğini, tüm mülklerinin satışının istendiğini kaydeden Uzuner, ikinci takiple ilgili olarak icra takibi için 1,5 milyon lira yatırılması gerektiğini ancak adli yardım nedeniyle işlemlerin ücretsiz yürüdüğünü öne sürdü. Uzuner, "Tekrar bankalar blokede. Böyle mantıksız, tuhaf bir şey, şaşılacak bir olay" diye konuştu.

Uzuner'in avukatı Soner Gül, ağır ceza mahkemesinde 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hapis cezaları verildiğini, ticaret mahkemesinde de müvekkilinin bu senet nedeniyle borçlu olmadığına karar verildiğini belirterek, "Senedin aslı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanetinde bulunuyor. Buna rağmen aynı senet yeniden icra takibine konuldu. Bu işlem nedeniyle hem Kaplan hem de avukatı hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.