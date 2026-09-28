AK Partili vekil Öz’ün acı günü Ağabeyini dualarla ebediyete uğurladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz’ün kalp kirizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet Turan Öz, ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta aile kabristanında toprağa verildi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz’ün ağabeyi Ahmet Turan Öz son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Turan Öz’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İlçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milletvekili Mehmet Emin Öz, cenaze namazı sonrasında taziye dileklerini kabul etti.