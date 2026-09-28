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Gündem İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar
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İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar

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İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımların önemine vurgu yapılan toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin koordinasyonunu hızlandıracak alt komisyonların görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konularının karara bağlandığı açıklandı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 7595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

 

"Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle, Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir."

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